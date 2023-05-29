***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
29.05.2023 11:46
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000- TL'dan 198.628.000- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup güncel ana sözleşme ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/05/2023 22/05/2023 10835
6 13/05/2022 13/05/2022 10577
3 ve 6 13/05/2019 13/05/2019 9827
4 ve 6 14/05/2018 14/05/2018 9577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154288
BIST
13:254.777
En Düşük
|Değişim
|: 4,28%
|| 196,14
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2520,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1072
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2521,5996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2226
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:251.255,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.255,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TMSN
|56,10
|56.851.652
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.650.858
|% 9,99
|
|ISDMR
|31,94
|130.890.673
|% 9,99
|
|SAMAT
|17,11
|136.360.390
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.275.103
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.628.286
|% -1,87
|
|AEFES
|58,50
|274.586.368
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.440.671.551
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|EREGL
|33,80
|1.656.729.058
|% 5,76
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|YKBNK
|9,42
|995.876.429
|% 2,84
|
|SKBNK
|2,28
|187.110.979
|% 3,64
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0689
|20,0733
|% 0,54
|
|Euro
|21,5505
|21,6014
|% 1,05
|
|Sterlin
|24,7080
|24,8320
|% 0,53
|
|Frank
|22,1224
|22,2557
|% 0,64
|
|Riyal
|5,3367
|5,3635
|% 0,53
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,26
|