***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
27.03.2024 23:14
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin bedelsiz sermaye artırımı işlemi nedeniyle 6. Maddesinin tadilinin tescil edilmesi sonrası güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/03/2024 22/03/2024 11049
6 22/05/2023 22/05/2023 10835
6 13/05/2022 13/05/2022 10577
3-6 13/05/2019 13/05/2019 9827
4-6 14/05/2018 14/05/2018 9577
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263498
BIST