***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin bedelsiz sermaye artırımı işlemi nedeniyle 6. Maddesinin tadilinin tescil edilmesi sonrası güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/03/2024 22/03/2024 110496 22/05/2023 22/05/2023 108356 13/05/2022 13/05/2022 105773-6 13/05/2019 13/05/2019 98274-6 14/05/2018 14/05/2018 9577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263498BIST