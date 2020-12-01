***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 1 Şubat - 31 Ekim 2020 dönemine ilişkin ara dönem faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890836BIST