***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar1 Şubat 2020 - 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporumuz ekli dosyada sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923994BIST