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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

08.05.2020 20:58
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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/05/2020
Karar Sayısı
2020/24
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                   FAALİYET RAPORU, KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU SORUMLULUK BEYANI
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ VE 10.01.2019 TARİH VE 2/49 SAYILI KARARI UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR
Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uyumlu olarak hazırlanan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.02.2019 – 31.01.2020 özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ile SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile belirlenen ve II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliği'ne" uygun olarak hazırlanan, 01.02.2019-31.01.2020 tarihli özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun  SPK düzenlemeleri doğrultusunda
•   Tarafımızca incelendiğini,
•  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
•  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
MAVİ GİYİM DENETİM KOMİTESİ 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843825


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Yarım 1.250 1.277 -11,60  
Çeyrek 623 639 -5,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,16  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
B. Petrol 30,79 30,79 1,33  
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