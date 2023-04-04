***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
04.04.2023 18:23
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2023
Karar Sayısı
2023/21
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, 04.04.2023 Mavi Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131639
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
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|: 4.839
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4.989
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 19,5400
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19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
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|Açılış
|: 21,4000
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|Önceki Kapanış
|: 21,2700
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21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 24,37
|Açılış
|: 1.249,12
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|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2192
|19,2241
|% 0,21
|
|Euro
|21,0450
|21,0722
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,9548
|24,0750
|% 0,81
|
|Frank
|21,1395
|21,2669
|% 0,92
|
|Riyal
|5,1103
|5,1359
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|37,15
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|24,95
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.467
|8.581
|180,00
|
|Yarım
|4.151
|4.199
|88,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|0,56
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,54
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
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