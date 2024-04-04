Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

04.04.2024 19:59
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/04/2024
Karar Sayısı
2024/33
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan   01.02.2023 – 31.01.2024 özel hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu  ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaları da içeren 01.02.2023 – 31.01.2024 özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla,  Mavi Denetim Komitesi 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267707


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:409.129
Değişim :  2,05% |  183,22
Açılış :  8.949  
Önceki Kapanış :  8.946  
En Düşük
8.939 En Yüksek
9.169
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 15,62 4.129.725 % 10,00  
GRNYO 10,78 76.211.721 % 10,00  
DYOBY 40,48 105.754.454 % 10,00  
KARYE 40,70 113.143.667 % 10,00  
SEKUR 14,74 46.319.396 % 10,00  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Dolar 31,8674 31,9132 % -0,13  
Euro 34,6358 34,7038 % 0,30  
Sterlin 40,0144 40,2150 % -0,75  
Frank 35,0243 35,1999 % -0,76  
Riyal 8,4339 8,4762 % -0,72  
daha fazla
17:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,04 27,06 % 0,66  
Platin 935,63 940,99 % 0,66  
Paladyum 1.021,94 1.025,08 % 0,66  
Brent Pet. 90,68 90,68 % 0,66  
Altın Ons 2.294,62 2.295,00 % 0,66  
Seans Raporu 17:40
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru