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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

30.03.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Perakende Mağaza ve e-ticaret satış faaliyetlerine geçici süreliğine ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Türkiye'deki perakende ve franchise mağazaları, Rusya, Kanada ve Almanya'daki perakende mağazaların geçici süreli kapatılması ve Türkiye'de e-ticaret satışlarına ara verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında müşterilerin, çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
18.03.2020 - 28.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Süreklilik varsayımına etkisi olması beklenmemektedir.
Açıklamalar

18 Mart 2020 tarihli açıklamamızda Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye perakende ve franchise mağazaları ile Kanada ve Almanya'daki perakende mağazaların geçici süreliğine kapatıldığı duyurulmuştu. Bu tedirlere ilaveten Rusya'daki mağazaların Rus hükümeti kararlarıyla uyumlu olarak kapatılmasına ve Türkiye'deki online mağazamız mavi.com'un da hizmetine geçici süreliğine ara verilmesine karar verilmiştir.    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833299


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