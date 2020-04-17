***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
17.04.2020 17:45
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Mavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanallarının yeniden açılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Türkiye'deki perakende ve franchise mağazalar, Rusya, Kanada ve Almanya'daki perakende mağazalar geçici süreli kapalı olmaya devam etmektedir
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında müşterilerin, çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
18.03.2020 - 28.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
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Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
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Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Süreklilik varsayımına etkisi olması beklenmemektedir.
Açıklamalar
COVID-19 pandemisi kapsamında 29 Mart'ta geçici olarak faaliyetine ara veren Mavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanalları, 17 Nisan'da yeniden açılmıştır. Bu süreçte çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonların alındığını paylaşmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839060
BIST