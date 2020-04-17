***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanallarının yeniden açılmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiTürkiye'deki perakende ve franchise mağazalar, Rusya, Kanada ve Almanya'daki perakende mağazalar geçici süreli kapalı olmaya devam etmektedirFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında müşterilerin, çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi18.03.2020 - 28.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiSüreklilik varsayımına etkisi olması beklenmemektedir.AçıklamalarCOVID-19 pandemisi kapsamında 29 Mart'ta geçici olarak faaliyetine ara veren Mavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanalları, 17 Nisan'da yeniden açılmıştır. Bu süreçte çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonların alındığını paylaşmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839060BIST