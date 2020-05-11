***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiMağazaların yeniden faaliyete başlama planıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiTürkiye'deki perakende ve franchise mağazalar, Rusya, Kanada ve Almanya'daki perakende mağazalar geçici süreli kapanmıştı, açılış planları hakkında bilgi verilmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında müşterilerin, çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmakVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi18.03.2020 - 28.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi18.03.2020 -01.06.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihKademeli olarak 12.05.2020, 14.05.2020, 20.05.2020, 01.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiSüreklilik varsayımına etkisi olması beklenmemektedir.Açıklamalar19 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazalarımızın açılış planları, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır.Buna göre Türkiye'deki perakende ve bayi mağazalarımızdan 13 cadde mağazasının 12 Mayıs 2020'de, ağırlığı cadde mağazası olan 83 mağazanın 14 Mayıs 2020'de, cadde ve avm olmak üzere 40 mağazanın 20 Mayıs 2020'de ve geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Pazardaki gelişmeler ve AVM yönetimlerinin kararları doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde ve adetlerinde bazı küçük değişiklikler olabilir.Avrupa'daki bir adet perakende mağaza açılmış olup Kanada ve Rusya için yerel otoritelerin yönlendirmeleri beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844150BIST