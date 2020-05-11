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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

11.05.2020 17:08
GÜNCEL HABERLER



***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Mağazaların yeniden faaliyete başlama planı
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Türkiye'deki perakende ve franchise mağazalar, Rusya, Kanada ve Almanya'daki perakende mağazalar geçici süreli kapanmıştı, açılış planları hakkında bilgi verilmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında müşterilerin, çalışanların ve toplum sağlığının korunmasına destek olmak
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
18.03.2020 - 28.03.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
18.03.2020 -01.06.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Kademeli olarak 12.05.2020, 14.05.2020, 20.05.2020, 01.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Süreklilik varsayımına etkisi olması beklenmemektedir.
Açıklamalar

     19 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazalarımızın açılış planları, çalışanlarımızın ve  müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır.  
Buna göre Türkiye'deki perakende ve bayi mağazalarımızdan 13 cadde mağazasının 12 Mayıs 2020'de,  ağırlığı cadde mağazası olan 83 mağazanın 14 Mayıs 2020'de, cadde ve avm olmak üzere 40 mağazanın 20 Mayıs 2020'de ve geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.  Pazardaki gelişmeler ve AVM yönetimlerinin kararları  doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde ve adetlerinde bazı küçük değişiklikler olabilir.
Avrupa'daki bir adet perakende mağaza açılmış olup Kanada ve Rusya için yerel otoritelerin yönlendirmeleri beklenmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844150


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DEVA 15,84 10.308.228 % 10,00  
DAGI 2,97 8.645.953 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.710.533 % 10,00  
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Tam 2.573 2.618 -17,70  
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