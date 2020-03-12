***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.145 25.310 656 0 17.427 111.717 85.871 249.736 -2.555 247.181Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler215 215 215Transferler85.871 -85.871Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)685 38.625 -8.114 0 91.517 122.713 7.491 130.204Kar Payları2.344 -28.269 -25.925 -25.925Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-12.965 -12.965 -1.542 -14.507Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 0 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 0 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-877 24.078 8.405 0 94.844 126.450 14.046 140.496Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 0 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI603.194 260.547Dönem Karı (Zararı)107.887 100.774Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.887 100.774Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler565.649 247.840Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler280.254 69.723Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.056 -1.191Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler362 330Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.984 -1.913Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-290 392Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.975 -271Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.481 5.653Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.494 -5.924Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler219.616 109.889Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.254 -4.665Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler225.870 114.554Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.437 -8.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler865 45.774Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler865 45.774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29.638 31.579Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler808 359Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler808 359İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.670 -38.529Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.706 -59.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.706 -59.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-973 7.682İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-973 7.682Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.467 -136.493Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.719 -14.635Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler81.769 152.524İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.745 32.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)40.024 120.091Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.202 14.431Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-898 -702İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-898 -702Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.118 1.998İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.004 -3.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.344 -8.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.340 5.240Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları643.866 310.085Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-8.666 -4.547Vergi İadeleri (Ödemeleri)-32.006 -44.991YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-105.359 -75.528Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-11.088 -14.507Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri94 393Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri94 393Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-100.589 -66.095Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.767 -57.088Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.822 -9.007Alınan Faiz6.224 4.681FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-449.020 -185.470Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri561.470 294.152Kredilerden Nakit Girişleri561.470 294.152Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-608.685 -303.798Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-608.685 -303.798Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.461 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-881 -41.409Ödenen Temettüler0 -25.925Ödenen Faiz-79.250 -40.143Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-78.213 -68.347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.815 -451NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.815 -451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ262.023 262.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ310.838 262.023Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.01.2020 Önceki Dönem 31.01.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri310.838 266.571Ticari Alacaklar231.101 168.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar231.101 168.593Diğer Alacaklar17.267 17.059İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.267 17.059Türev Araçlar1.214 0Stoklar496.064 457.229Peşin Ödenmiş Giderler41.761 37.985İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.761 37.985Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.701 15.805Diğer Dönen Varlıklar17.726 22.070İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17.726 22.070ARA TOPLAM1.118.672 985.312TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.118.672 985.312DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.207 2.411İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.207 2.411Maddi Duran Varlıklar180.719 159.739Taşıtlar20 49Mobilya ve Demirbaşlar108.012 91.567Özel Maliyetler70.968 65.452Yapılmakta Olan Yatırımlar1.719 2.671Kullanım Hakkı Varlıkları406.679 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar222.449 194.454Şerefiye154.398 136.878Markalar625 711Lisanslar13.761 10.479Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri12.714 4.192Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.951 42.194Peşin Ödenmiş Giderler115 114İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler115 114Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar5.583 1.880TOPLAM DURAN VARLIKLAR818.752 358.598TOPLAM VARLIKLAR1.937.424 1.343.910KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar272.702 79.742İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.553 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.553 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar271.149 79.742Banka Kredileri74.748 79.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar196.401 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.946 204.317İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları160.946 204.317Banka Kredileri160.946 204.317Ticari Borçlar597.283 510.284İlişkili Taraflara Ticari Borçlar196.804 155.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar400.479 355.179Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar34.714 32.512Diğer Borçlar6.971 16.534İlişkili Taraflara Diğer Borçlar126 10.330İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.845 6.204Türev Araçlar9.577Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.917 17.086İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.917 17.086Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.935 2.732Kısa Vadeli Karşılıklar16.565 13.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.118 2.679Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.447 10.355Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.992 11.116İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.992 11.116ARA TOPLAM1.123.025 896.934TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.123.025 896.934UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar324.867 91.985İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.229 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.229 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar321.638 91.985Banka Kredileri84.098 91.985Kiralama İşlemlerinden Borçlar237.540 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.405 119İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.405 119Uzun Vadeli Karşılıklar7.931 5.018Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.931 5.018Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü532 12.686TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER336.735 109.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.459.760 1.006.742ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar460.224 333.774Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.337 -4.460Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.337 -4.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.337 -4.460Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)88.960 56.477Yabancı Para Çevrim Farkları88.013 63.935Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)947 -7.458Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)947 -7.458Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları248.086 156.569Net Dönem Karı veya Zararı94.844 91.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.440 3.394TOPLAM ÖZKAYNAKLAR477.664 337.168TOPLAM KAYNAKLAR1.937.424 1.343.910Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2019 - 31.01.2020 Önceki Dönem 01.02.2018 - 31.01.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.862.882 2.352.850Satışların Maliyeti-1.458.268 -1.144.905TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.404.614 1.207.945BRÜT KAR (ZARAR)1.404.614 1.207.945Genel Yönetim Giderleri-161.960 -128.097Pazarlama Giderleri-857.177 -762.145Araştırma ve Geliştirme Giderleri-25.858 -22.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10.176 12.243Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.793 -10.026ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)362.002 297.472Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler105 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-913 -359FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)361.194 297.113Finansman Gelirleri8.424 4.869Finansman Giderleri-232.093 -169.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)137.525 132.353Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-29.638 -31.579Dönem Vergi (Gideri) Geliri-49.313 -27.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.675 -3.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.887 100.774DÖNEM KARI (ZARARI)107.887 100.774Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.043 9.257Ana Ortaklık Payları94.844 91.517Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-877 685Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.124 878Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler247 -193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri247 -193Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar33.486 28.745Yabancı Para Çevrim Farkları25.081 36.859Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)25.081 36.859Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.776 -10.403Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10.776 -10.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.371 2.289Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.371 2.289DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.609 29.430TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.496 130.204Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.046 7.491Ana Ortaklık Payları126.450 122.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827711BIST