***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83 16.989 17.746 6.742 41.394 3.976 45.370Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -4.543 80.924 10.288 19.771 248.086 6.742 375.168 7.370 382.538Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153 34.056 11.640 -50.088 -4.545 1.174 -3.371Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.490 122.069 12.587 19.771 342.930 -50.088 455.679 18.614 474.293Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.100 81.983Dönem Karı (Zararı)-51.641 10.082Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-51.641 10.082Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler98.869 139.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler71.928 65.175Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.656 8.524Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67 56Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.138 8.174Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler385 204Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler66 90Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.604 1.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.852 3.302Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-248 -1.602Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.345 59.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-28.432 -864Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.777 60.259Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.834 1.918Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 361Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-15.498 2.109İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.900 -65.445Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.759 -60.129İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.759 -60.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.544 4.758İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.544 4.758Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-124.455 -59.555Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.215 -12.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.919 90.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-28.846 29.828İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.765 61.168Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-16.373 -15.962Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-101 -918İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-101 -918Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-185 478İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-24.223 -13.020Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-23.321 -5.747Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-902 -7.273Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-83.672 83.819Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.859 -1.432Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.569 -404YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.061 -19.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 35Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.866 -20.175Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-24.858 -18.440Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.008 -1.735Alınan Faiz5.805 790FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI563.703 19.879Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri689.083 268.636Kredilerden Nakit Girişleri689.083 268.636Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-64.650 -167.727Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-53.507 -146.595Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-11.143 -21.132Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.445 -58.560Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 -376Ödenen Faiz-14.285 -22.094YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)445.542 82.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)445.542 82.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ310.838 262.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ756.380 344.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2020 Önceki Dönem 31.01.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri756.380 310.838Ticari Alacaklar223.233 231.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar223.233 231.101Diğer Alacaklar10.337 17.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.337 17.267Türev Araçlar16.137 1.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar16.137 1.214Stoklar611.265 496.064Peşin Ödenmiş Giderler41.002 41.761İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.002 41.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13.381 2.701Diğer Dönen Varlıklar41.048 17.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar41.048 17.726ARA TOPLAM1.712.783 1.118.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.712.783 1.118.672DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.395 3.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.395 3.207Maddi Duran Varlıklar192.121 180.719Taşıtlar13 20Mobilya ve Demirbaşlar106.949 108.012Özel Maliyetler70.558 70.968Yapılmakta Olan Yatırımlar14.601 1.719Kullanım Hakkı Varlıkları431.844 406.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar254.354 222.449Şerefiye178.980 154.398Markalar603 625Lisanslar16.156 13.761Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.149 12.714Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.466 40.951Peşin Ödenmiş Giderler77 115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler77 115Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar18.491 5.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR900.282 818.752TOPLAM VARLIKLAR2.613.065 1.937.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar356.672 272.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.745 1.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.745 1.553İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar354.927 271.149Banka Kredileri154.233 74.748Kiralama İşlemlerinden Borçlar200.694 196.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları529.799 160.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları529.799 160.946Banka Kredileri529.799 160.946Ticari Borçlar613.212 597.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar167.958 196.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar445.254 400.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.340 34.714Diğer Borçlar6.977 6.971İlişkili Taraflara Diğer Borçlar126 126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.851 6.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.222 18.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.222 18.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.195 6.935Kısa Vadeli Karşılıklar19.819 16.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.829 3.118Sigortacılık Teknik Karşılıkları14.990 13.447Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.360 7.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.360 7.992ARA TOPLAM1.572.596 1.123.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.572.596 1.123.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar543.544 324.867İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.169 3.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.169 3.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar540.375 321.638Banka Kredileri281.448 84.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar258.927 237.540Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.916 3.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.916 3.405Uzun Vadeli Karşılıklar7.463 7.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.463 7.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12.253 532TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER566.176 336.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.138.772 1.459.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar455.679 460.224Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.490 -5.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.490 -5.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.490 -5.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)134.656 88.960Yabancı Para Çevrim Farkları122.069 88.013Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)12.587 947Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.587 947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları342.930 248.086Net Dönem Karı veya Zararı-50.088 94.844Kontrol Gücü Olmayan Paylar18.614 17.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR474.293 477.664TOPLAM KAYNAKLAR2.613.065 1.937.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 30.04.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat387.122 648.353Satışların Maliyeti-211.366 -341.388TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)175.756 306.965BRÜT KAR (ZARAR)175.756 306.965Genel Yönetim Giderleri-39.202 -36.707Pazarlama Giderleri-181.260 -197.841Araştırma ve Geliştirme Giderleri-7.903 -5.163Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.913 5.910Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.874 -1.391ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-48.570 71.773Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-385 -204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-48.955 71.569Finansman Gelirleri33.673 1.427Finansman Giderleri-51.857 -60.805SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-67.139 12.191Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.498 -2.109Dönem Vergi (Gideri) Geliri9.851 -8.582Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.647 6.473SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-51.641 10.082DÖNEM KARI (ZARARI)-51.641 10.082Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.553 3.340Ana Ortaklık Payları-50.088 6.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-153 -83Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-196 -106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43 23Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri43 23Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar48.423 35.371Yabancı Para Çevrim Farkları36.783 17.625Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)36.783 17.625Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.923 22.751Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)14.923 22.751Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.283 -5.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.283 -5.005DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.270 35.288TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.371 45.370Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.174 3.976Ana Ortaklık Payları-4.545 41.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850234BIST