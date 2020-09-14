***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111 6.734 2.138 27.690 36.451 4.097 40.548Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -4.571 70.669 -5.320 19.771 248.086 27.690 370.225 7.491 377.716Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-420 36.423 2.503 -54.657 -16.151 -926 -17.077Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.757 124.436 3.450 19.771 342.930 -54.657 444.073 16.514 460.587Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.300 256.252Dönem Karı (Zararı)-58.344 31.593Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-58.344 31.593Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler207.955 273.306Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,12 150.229 136.390Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14.626 4.043Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler511 114Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 13.728 3.797Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.416 179Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.029 -47Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.998 6.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.859 5.935Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.139 618Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.229 120.628Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -78.387 -3.405Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler101.616 124.033Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler30.735 -4.421Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 876Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19,20 0 876Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-17.862 9.237İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.022 -44.612Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler32.042 -35.236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)32.042 -35.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.439 4.397İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.439 4.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-109.987 -61.155Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.222 -3.685Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.696 64.037İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-74.096 44.787İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)139.792 19.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.594 -8.535Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.888 685İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.888 685Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-230 489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.686 -5.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-20.244 -5.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.442 243Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları142.589 260.287Alınan Faiz0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -3.579 -3.600Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.710 -435YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-41.894 -49.450Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182 74Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.182 74Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.749 -52.838Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -50.083 -40.684Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -11.666 -12.154Alınan Faiz17.673 3.314FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI337.988 -75.222Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.139.651 307.147Kredilerden Nakit Girişleri1.139.651 307.147Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-682.686 -223.702Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-659.660 -180.272Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-23.026 -43.430Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-77.463 -119.148Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 -892Ödenen Faiz-41.514 -38.627YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)427.394 131.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)427.394 131.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 310.838 262.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 738.232 393.603Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2020 Önceki Dönem 31.01.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 738.232 310.838Ticari Alacaklar198.481 231.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 198.481 231.101Diğer Alacaklar8.962 17.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.962 17.267Türev Araçlar23 4.423 1.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4.423 1.214Stoklar9 590.461 496.064Peşin Ödenmiş Giderler39.580 41.761İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler39.580 41.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10.608 2.701Diğer Dönen Varlıklar37.970 17.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar37.970 17.726ARA TOPLAM1.628.717 1.118.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.628.717 1.118.672DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.363 3.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.363 3.207Maddi Duran Varlıklar199.428 180.719Taşıtlar6 20Mobilya ve Demirbaşlar110.427 108.012Özel Maliyetler76.733 70.968Yapılmakta Olan Yatırımlar12.262 1.719Kullanım Hakkı Varlıkları12 420.430 406.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar252.448 222.449Şerefiye11 178.598 154.398Markalar582 625Lisanslar16.067 13.761Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.541 12.714Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.660 40.951Peşin Ödenmiş Giderler124 115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler124 115Ertelenmiş Vergi Varlığı26.323 5.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR902.116 818.752TOPLAM VARLIKLAR2.530.833 1.937.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar528.464 272.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.829 1.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.829 1.553İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar526.635 271.149Banka Kredileri6 326.104 74.748Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 200.531 196.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları281.194 160.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları281.194 160.946Banka Kredileri6 281.194 160.946Ticari Borçlar661.513 597.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,8 122.658 196.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 538.855 400.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar41.305 34.714Diğer Borçlar14.491 6.971İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 176 126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.315 6.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.673 18.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.673 18.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü429 6.935Kısa Vadeli Karşılıklar22.132 16.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.813 3.118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 16.319 13.447Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.347 7.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.347 7.992ARA TOPLAM1.576.548 1.123.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.576.548 1.123.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar471.192 324.867İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.862 3.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.862 3.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar468.330 321.638Banka Kredileri6 215.432 84.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 252.898 237.540Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.419 3.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.419 3.405Uzun Vadeli Karşılıklar8.173 7.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 8.173 7.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.914 532TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER493.698 336.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.070.246 1.459.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.073 460.224Ödenmiş Sermaye15 49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.757 -5.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.757 -5.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.757 -5.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)127.886 88.960Yabancı Para Çevrim Farkları124.436 88.013Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.450 947Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.450 947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları342.930 248.086Net Dönem Karı veya Zararı-54.657 94.844Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.514 17.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR460.587 477.664TOPLAM KAYNAKLAR2.530.833 1.937.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.07.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2020 - 31.07.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2019 - 31.07.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat924.926 1.340.120 537.804 691.767Satışların Maliyeti-482.093 -678.773 -270.727 -337.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)442.833 661.347 267.077 354.382BRÜT KAR (ZARAR)442.833 661.347 267.077 354.382Genel Yönetim Giderleri-77.185 -79.281 -37.983 -42.574Pazarlama Giderleri6 -401.083 -410.093 -219.823 -212.252Araştırma ve Geliştirme Giderleri-15.311 -11.443 -7.408 -6.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 9.486 1.080 3.573 -4.830Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.866 -1.100 8 291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-43.126 160.510 5.444 88.737Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -1.416 -179 -1.031 25FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-44.542 160.331 4.413 88.762Finansman Gelirleri19 84.322 5.408 50.649 3.981Finansman Giderleri20 -115.986 -124.909 -64.129 -64.104SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-76.206 40.830 -9.067 28.639Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17.862 -9.237 2.364 -7.128Dönem Vergi (Gideri) Geliri6.703 -20.629 -3.148 -12.047Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.159 11.392 5.512 4.919SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-58.344 31.593 -6.703 21.511DÖNEM KARI (ZARARI)-58.344 31.593 -6.703 21.511Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-3.687 3.903 -2.134 563Ana Ortaklık Payları-54.657 27.690 -4.569 20.948Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-420 -111 -267 -28Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-538 -142 -342 -36Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler118 31 75 8Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri118 31 75 8Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar41.687 9.066 -6.736 -26.305Yabancı Para Çevrim Farkları39.184 6.928 2.401 -10.697Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)39.184 6.928 2.401 -10.697Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.209 2.741 -11.714 -20.010Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri3.209 2.741 -11.714 -20.010Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-706 -603 2.577 4.402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-706 -603 2.577 4.402DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.267 8.955 -7.003 -26.333TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.077 40.548 -13.706 -4.822Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-926 4.097 -2.100 121Ana Ortaklık Payları-16.151 36.451 -11.606 -4.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875008BIST