***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -4.460 63.935 -7.458 19.771 156.569 91.517 333.774 3.394 337.168Transferler91.517 -91.517Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51 17.098 6.353 86.448 109.848 8.968 118.816Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -4.511 0 81.033 -1.105 19.771 248.086 86.448 443.622 12.362 455.984Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-554 84.031 899 23.488 107.864 8.502 116.366Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.891 172.044 1.846 19.771 342.930 23.488 568.088 25.942 594.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI309.410 448.472Dönem Karı (Zararı)Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler229.758 206.305Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.470 13.568Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmelerşanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.671 8.820Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.746 1.801Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.502 175.589Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-111.141 -5.562Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler159.643 181.151Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler74.918 3.797Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 851Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 851Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.951 27.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.882 -66.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.537 -90.817İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.537 -90.817Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.395 3.551İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12.395 3.551Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-158.793 -67.632Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.021 -11.778Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler140.050 104.150İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-8.803 48.671İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)148.853 55.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.887 -3.963Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.822 1.822İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.822 1.822Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.112 7.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-19.573 -9.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.599 -4.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -4.531Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları323.694 466.805Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-5.121 -6.288Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.163 -12.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.479 -79.322Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -11.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.643 5Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.643 5Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.965 -73.765Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-64.594 -59.896Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.371 -13.869Alınan Faiz32.843 5.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI333.001 -291.479Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.305.366 473.417Kredilerden Nakit Girişleri1.305.366 473.417Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-781.740 -516.323Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-738.144 -451.986Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-43.596 -64.337Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-129.985 -180.263Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 -866Ödenen Faiz-60.640 -67.444YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)594.932 77.671NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)594.932 77.671DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ310.838 262.023DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ905.770 339.694Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2020 Önceki Dönem 31.01.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri905.770 310.838Ticari Alacaklar279.772 231.101İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar279.772 231.101Diğer Alacaklar7.271 17.267İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.271 17.267Türev Araçlar2.367 1.214Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar2.367 1.214Stoklar648.199 496.064Peşin Ödenmiş Giderler44.107 41.761İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler44.107 41.761Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5.488 2.701Diğer Dönen Varlıklar37.326 17.726İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar37.326 17.726ARA TOPLAM1.930.300 1.118.672TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.930.300 1.118.672DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.243 3.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.243 3.207Maddi Duran Varlıklar201.892 180.719Taşıtlar-1 20Mobilya ve Demirbaşlar109.224 108.012Özel Maliyetler78.085 70.968Yapılmakta Olan Yatırımlar14.584 1.719Kullanım Hakkı Varlıkları428.280 406.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar295.545 222.449Şerefiye213.201 154.398Markalar560 625Lisanslar17.744 13.761Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri14.091 12.714Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.949 40.951Peşin Ödenmiş Giderler111 115İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler111 115Ertelenmiş Vergi Varlığı25.277 5.583TOPLAM DURAN VARLIKLAR954.348 818.752TOPLAM VARLIKLAR2.884.648 1.937.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar625.906 272.702İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.217 1.553Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.217 1.553İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar623.689 271.149Banka Kredileri416.166 74.748Kiralama İşlemlerinden Borçlar207.523 196.401Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları355.886 160.946İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları355.886 160.946Banka Kredileri355.886 160.946Ticari Borçlar728.458 597.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar187.952 196.804İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar540.506 400.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar45.600 34.714Diğer Borçlar12.843 6.971İlişkili Taraflara Diğer Borçlar176 126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.667 6.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.272 18.917İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.272 18.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17.868 6.935Kısa Vadeli Karşılıklar27.167 16.565Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.314 3.118Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20.853 13.447Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.968 7.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.968 7.992ARA TOPLAM1.841.968 1.123.025TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.841.968 1.123.025UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar426.350 324.867İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.918 3.229Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.918 3.229İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar423.432 321.638Banka Kredileri165.395 84.098Kiralama İşlemlerinden Borçlar258.037 237.540Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.938 3.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.938 3.405Uzun Vadeli Karşılıklar8.578 7.931Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.578 7.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.784 532TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER448.650 336.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.290.618 1.459.760ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar568.088 460.224Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.891 -5.337Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.891 -5.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.891 -5.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)173.890 88.960Yabancı Para Çevrim Farkları172.044 88.013Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.846 947Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.846 947Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları342.930 248.086Net Dönem Karı veya Zararı23.488 94.844Kontrol Gücü Olmayan Paylar25.942 17.440TOPLAM ÖZKAYNAKLAR594.030 477.664TOPLAM KAYNAKLAR2.884.648 1.937.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 01.02.2019 - 31.10.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2020 - 31.10.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2019 - 31.10.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.751.910 2.148.254 826.984 808.134Satışların Maliyeti-892.459 -1.079.165 -410.366 -400.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)859.451 1.069.089 416.618 407.742BRÜT KAR (ZARAR)859.451 1.069.089 416.618 407.742Genel Yönetim Giderleri-121.096 -117.369 -43.911 -38.088Pazarlama Giderleri16 -647.839 -633.065 -246.756 -222.972Araştırma ve Geliştirme Giderleri-24.572 -18.266 -9.261 -6.823Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 22.696 6.373 13.210 5.293Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -2.794 -4.076 -928 -2.976ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)85.846 302.686 128.972 142.176Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -1.169 -749 247 -570FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.677 301.937 129.219 141.606Finansman Gelirleri19 135.064 8.108 50.742 2.700Finansman Giderleri20 -188.290 -187.377 -72.304 -62.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.451 122.668 107.657 81.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.951 -27.699 -23.813 -18.462Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.311 -43.232 -24.014 -22.603Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11.360 15.533 201 4.141SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.500 94.969 83.844 63.376DÖNEM KARI (ZARARI)25.500 94.969 83.844 63.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.012 8.521 5.699 4.618Ana Ortaklık Payları23.488 86.448 78.145 58.758Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-554 -51 -134 60Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-710 -65 -172 77Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler156 14 38 -17Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri156 14 38 -17Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar91.420 23.898 49.733 14.832Yabancı Para Çevrim Farkları90.521 17.544 51.337 10.616Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)90.521 17.544 51.337 10.616Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.153 8.146 -2.056 5.405Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri1.153 8.146 -2.056 5.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-254 -1.792 452 -1.189Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-254 -1.792 452 -1.189DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.866 23.847 49.599 14.892TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.366 118.816 133.443 78.268Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.502 8.968 9.428 4.871Ana Ortaklık Payları107.864 109.848 124.015 73.397http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890834BIST