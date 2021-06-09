***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 0 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-153 0 34.056 11.640 -50.088 -4.545 1.174 -3.371Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.490 0 122.069 12.587 19.771 342.930 -50.088 455.679 18.614 474.293Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -6.245 0 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009Transferler4.583 -4.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-317 0 30.222 14.008 31.001 74.914 8.827 83.741Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -6.562 0 171.955 7.128 19.771 347.513 31.001 584.706 33.044 617.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.288 -92.100Dönem Karı (Zararı)36.478 -51.641Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36.478 -51.641Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler144.915 98.869Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler81.548 71.928Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.263 8.271Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-254 67Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.961 8.138Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-444 66Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.936 2.604Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.453 2.852Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler483 -248Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.225 15.345Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-44.589 -28.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler63.814 43.777Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler27.531 15.834Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.314 -15.498Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler98 385Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler98 385İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-116.646 -130.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-102.682 7.759İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.682 7.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.576 8.544İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.576 8.544Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.367 -124.455Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.569 1.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.509 16.919İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.310 -28.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.801 45.765Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.694 -16.373Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.623 -101İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.623 -101Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)664 -185İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.540 -24.223Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.122 -23.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.662 -902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları64.747 -83.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.361 -1.859Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.098 -6.569YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.269 -26.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.909 -31.866Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.042 -24.858Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.867 -7.008Alınan Faiz20.616 5.805FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-170.158 563.703Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri208.184 689.083Kredilerden Nakit Girişleri208.184 689.083Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-304.119 -64.650Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-279.726 -53.507Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-24.393 -11.143Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.304 -46.445Ödenen Faiz-24.919 -14.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-120.139 445.542NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-120.139 445.542DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ889.875 310.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ769.736 756.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2021 Önceki Dönem 31.01.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri769.736 889.875Ticari Alacaklar332.018 231.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar332.018 231.378Diğer Alacaklar11.836 13.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.836 13.288Türev Araçlar9.504 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9.504 0Stoklar659.250 560.084Peşin Ödenmiş Giderler60.864 50.326İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.262 25.869İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.602 24.457Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.233 17.738Diğer Dönen Varlıklar27.181 24.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27.181 24.055ARA TOPLAM1.878.622 1.786.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.878.622 1.786.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.244 3.190İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.244 3.190Maddi Duran Varlıklar208.284 197.679Taşıtlar0 0Mobilya ve Demirbaşlar107.493 107.038Özel Maliyetler74.845 74.398Yapılmakta Olan Yatırımlar25.946 16.243Kullanım Hakkı Varlıkları425.114 435.019Maddi Olmayan Duran Varlıklar293.178 262.718Şerefiye211.381 188.945Markalar517 539Lisanslar22.841 17.801Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13.201 13.162Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.238 42.271Peşin Ödenmiş Giderler180 149İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler180 149Ertelenmiş Vergi Varlığı25.220 22.251TOPLAM DURAN VARLIKLAR955.220 921.006TOPLAM VARLIKLAR2.833.842 2.707.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar647.098 663.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.396 2.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.396 2.047İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar644.702 661.933Banka Kredileri424.824 445.406Kiralama İşlemlerinden Borçlar219.878 216.527Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları366.134 375.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları366.134 375.566Banka Kredileri366.134 375.566Ticari Borçlar737.283 638.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlar263.330 156.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar473.953 481.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar37.171 38.863Diğer Borçlar3.317 4.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar453 176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.864 3.871Türev Araçlar0 8.601Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 8.601Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.301 18.150İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19.301 18.150Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.968 6.307Kısa Vadeli Karşılıklar25.463 19.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.276 4.144Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.187 15.669Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.170 12.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.170 12.484ARA TOPLAM1.865.905 1.786.006TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.865.905 1.786.006UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar327.519 365.613İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.978 2.189Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.978 2.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar325.541 363.424Banka Kredileri78.368 105.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar247.173 257.855Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)940 1.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)940 1.425Uzun Vadeli Karşılıklar10.096 9.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.096 9.081Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.632 11.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER350.187 387.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.216.092 2.173.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar584.706 509.792Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.562 -6.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.562 -6.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.562 -6.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)179.083 134.853Yabancı Para Çevrim Farkları171.955 141.733Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)7.128 -6.880Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)7.128 -6.880Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları347.513 342.930Net Dönem Karı veya Zararı31.001 4.583Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.044 24.217TOPLAM ÖZKAYNAKLAR617.750 534.009TOPLAM KAYNAKLAR2.833.842 2.707.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 30.04.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat758.756 387.122Satışların Maliyeti-383.691 -211.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)375.065 175.756BRÜT KAR (ZARAR)375.065 175.756Genel Yönetim Giderleri-49.941 -39.202Pazarlama Giderleri-256.694 -181.260Araştırma ve Geliştirme Giderleri-10.441 -7.903Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.200 5.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.273 -1.874ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)65.916 -48.570Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-98 -385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.818 -48.955Finansman Gelirleri44.943 33.673Finansman Giderleri-65.969 -51.857SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)44.792 -67.139Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.314 15.498Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.068 9.851Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.754 5.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)ol Gücü Olmayan Paylar5.477 -1.553Ana Ortaklık Payları31.001 -50.088Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-317 -153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-572 -196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler255 43Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri255 43Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar47.580 48.423Yabancı Para Çevrim Farkları33.572 36.783Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)33.572 36.783Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.104 14.923Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)18.104 14.923Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.096 -3.283Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.096 -3.283DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.263 48.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.741 -3.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.827 1.174Ana Ortaklık Payları74.914 -4.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941503BIST