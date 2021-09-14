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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.09.2021 18:27



***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.07.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-420 36.423 2.503 -54.657 -16.151 -926 -17.077
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.757 124.436 3.450 19.771 342.930 -54.657 444.073 16.514 460.587
Cari Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 38,50 231.131.592 % 10,00  
BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
TGSAS 17,32 13.487.150 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4393 8,4428 % 0,20  
Euro 9,9919 9,9984 % 0,39  
Sterlin 11,6585 11,7170 % 0,25  
Frank 9,1483 9,2034 % 0,52  
Riyal 2,2456 2,2568 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 12,61  
Altın Gr. 490 490 4,15  
Cumhuriyet 3.227 3.276 -1,00  
Tam 3.213 3.294 -1,62  
Yarım 1.553 1.593 -0,78  
Çeyrek 779 797 -0,39  
Gümüş.Ons 23,83 23,85 0,09  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
B. Petrol 73,71 73,71 0,20  
Seans Raporu 18:05
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