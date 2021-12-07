***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
07.12.2021 18:27
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664
Transferler
94.844 -94.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-554 84.031 899 23.488 107.864 8.502 116.366
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -5.891 172.044 1.846 19.771 342.930 23.488 568.088 25.942 594.030
Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009
Transferler
4.583 -4.583
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-954 69.983 9.935 283.119 362.083 27.480 389.563
Kar Payları
-30.347 -30.347 0 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -7.199 211.716 3.055 19.771 317.166 283.119 841.528 51.697 893.225
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
868.565 309.410
Dönem Karı (Zararı)
300.681 25.500
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
300.681 25.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
546.434 365.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
260.053 229.758
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.644 -5.639
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
229 1.198
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
490 2.944
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-8.363 -9.781
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.238 10.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.123 7.671
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.115 2.746
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.521 48.502
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.220 -111.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
217.741 159.643
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
64.423 74.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
92.658 5.951
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
185 1.169
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
185 1.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.043 -66.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.577 -54.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.577 -54.537
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.760 12.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.760 12.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-117.015 -158.793
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.012 -2.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
304.602 140.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.372 -8.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
276.230 148.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
68.344 10.887
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.292 5.822
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.292 5.822
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11.943 -1.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.226 -19.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13.473 -19.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.753 26
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
916.158 323.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.591 -5.121
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.002 -9.163
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.153 -47.479
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70 2.643
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70 2.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.359 -82.965
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.883 -64.594
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.476 -18.371
Alınan Faiz
56.136 32.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-768.730 333.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
309.812 1.305.366
Kredilerden Nakit Girişleri
309.812 1.305.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-792.299 -781.740
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-695.786 -738.144
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-96.513 -43.596
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-183.571 -129.985
Ödenen Temettüler
-30.347 0
Ödenen Faiz
-72.325 -60.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.682 594.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.682 594.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
889.875 310.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
950.557 905.770
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2021 Önceki Dönem 31.01.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
950.557 889.875
Ticari Alacaklar
408.023 231.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
408.023 231.378
Diğer Alacaklar
24.362 13.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.362 13.288
Türev Araçlar
4.074 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4.074 0
Stoklar
674.105 560.084
Peşin Ödenmiş Giderler
74.147 50.326
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
45.569 25.869
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.578 24.457
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.002 17.738
Diğer Dönen Varlıklar
10.582 24.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.582 24.055
ARA TOPLAM
2.149.852 1.786.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.149.852 1.786.744
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.948 3.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.948 3.190
Maddi Duran Varlıklar
206.590 197.679
Mobilya ve Demirbaşlar
120.775 107.038
Özel Maliyetler
77.947 74.398
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.868 16.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
435.833 435.019
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
355.171 262.718
Şerefiye
244.353 188.945
Markalar
496 539
Lisanslar
48.467 17.801
Bilgisayar Yazılımları
14.953 13.162
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
46.902 42.271
Peşin Ödenmiş Giderler
338 149
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
338 149
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35.894 22.251
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.038.774 921.006
TOPLAM VARLIKLAR
3.188.626 2.707.750
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
526.501 663.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.792 2.047
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.792 2.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
523.709 661.933
Banka Kredileri
316.479 445.406
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
207.230 216.527
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
262.183 375.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
262.183 375.566
Banka Kredileri
262.183 375.566
Ticari Borçlar
935.666 638.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
184.803 156.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
750.863 481.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
97.581 38.863
Diğer Borçlar
10.721 4.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41 176
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.680 3.871
Türev Araçlar
0 8.601
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 8.601
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.040 18.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.040 18.150
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
67.444 6.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.989 19.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.240 4.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.749 15.669
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.484 12.484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.484 12.484
ARA TOPLAM
1.974.609 1.786.006
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.974.609 1.786.006
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
282.421 365.613
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
924 2.189
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
924 2.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
281.497 363.424
Banka Kredileri
2.584 105.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
278.913 257.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.628 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.479 1.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.479 1.425
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.148 9.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.148 9.081
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.116 11.616
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.792 387.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.295.401 2.173.741
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
841.528 509.792
Ödenmiş Sermaye
49.657 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.199 -6.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.199 -6.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.199 -6.245
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
214.771 134.853
Yabancı Para Çevrim Farkları
211.716 141.733
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.055 -6.880
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.055 -6.880
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
317.166 342.930
Net Dönem Karı veya Zararı
283.119 4.583
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.697 24.217
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
893.225 534.009
TOPLAM KAYNAKLAR
3.188.626 2.707.750
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2020 - 31.10.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.190.961 1.751.910 1.354.453 826.984
Satışların Maliyeti
-1.556.949 -892.459 -662.171 -410.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.634.012 859.451 692.282 416.618
BRÜT KAR (ZARAR)
1.634.012 859.451 692.282 416.618
Genel Yönetim Giderleri
-181.146 -121.096 -69.894 -43.911
Pazarlama Giderleri
-940.864 -647.839 -359.953 -246.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-35.650 -24.572 -14.224 -9.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.905 22.696 17.826 13.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.984 -2.794 -710 -928
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
505.273 85.846 265.327 128.972
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
150 0 0 247
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-335 -1.169 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
505.088 84.677 265.327 129.219
Finansman Gelirleri
112.642 135.064 31.651 50.742
Finansman Giderleri
-224.391 -188.290 -83.921 -72.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
393.339 31.451 213.057 107.657
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-92.658 -5.951 -50.581 -23.813
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-111.195 -17.311 -56.311 -24.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.537 11.360 5.730 201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
300.681 25.500 162.476 83.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.681 25.500 162.476 83.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.562 2.012 9.239 5.699
Ana Ortaklık Payları
283.119 23.488 153.237 78.145
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-954 -554 -83 -134
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.421 -710 -110 -172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
467 156 27 38
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
467 156 27 38
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
89.836 91.420 40.244 49.733
Yabancı Para Çevrim Farkları
79.901 90.521 39.993 51.337
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
79.901 90.521 39.993 51.337
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.674 1.153 335 -2.056
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12.674 1.153 335 -2.056
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.739 -254 -84 452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.739 -254 -84 452
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.882 90.866 40.161 49.599
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
389.563 116.366 202.637 133.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.480 8.502 14.734 9.428
Ana Ortaklık Payları
362.083 107.864 187.903 124.015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981681
BIST