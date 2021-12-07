***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -5.337 88.013 947 19.771 248.086 94.844 460.224 17.440 477.664Transferler94.844 -94.844Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-554 84.031 899 23.488 107.864 8.502 116.366Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -5.891 172.044 1.846 19.771 342.930 23.488 568.088 25.942 594.030Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009Transferler4.583 -4.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-954 69.983 9.935 283.119 362.083 27.480 389.563Kar Payları-30.347 -30.347 0 -30.347Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -7.199 211.716 3.055 19.771 317.166 283.119 841.528 51.697 893.225Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI868.565 309.410Dönem Karı (Zararı)300.681 25.500Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)300.681 25.500Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler546.434 365.076Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler260.053 229.758Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.644 -5.639Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler229 1.198Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler490 2.944Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8.363 -9.781Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.238 10.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.123 7.671Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.115 2.746Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler113.521 48.502Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-104.220 -111.141Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler217.741 159.643Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler64.423 74.918Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler92.658 5.951Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler185 1.169Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler185 1.169İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler69.043 -66.882Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-181.577 -54.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-181.577 -54.537Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.760 12.395İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.760 12.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-117.015 -158.793Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.012 -2.021Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler304.602 140.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.372 -8.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)276.230 148.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)68.344 10.887Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.292 5.822İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.292 5.822Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.943 -1.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.226 -19.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13.473 -19.599Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.753 26Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları916.158 323.694Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-11.591 -5.121Vergi İadeleri (Ödemeleri)-36.002 -9.163YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-39.153 -47.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri70 2.643Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri70 2.643Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-95.359 -82.965Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-72.883 -64.594Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.476 -18.371Alınan Faiz56.136 32.843FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-768.730 333.001Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri309.812 1.305.366Kredilerden Nakit Girişleri309.812 1.305.366Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-792.299 -781.740Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-695.786 -738.144Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-96.513 -43.596Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-183.571 -129.985Ödenen Temettüler-30.347 0Ödenen Faiz-72.325 -60.640YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.682 594.932NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)60.682 594.932DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ889.875 310.838DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ950.557 905.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2021 Önceki Dönem 31.01.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri950.557 889.875Ticari Alacaklar408.023 231.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar408.023 231.378Diğer Alacaklar24.362 13.288İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.362 13.288Türev Araçlar4.074 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4.074 0Stoklar674.105 560.084Peşin Ödenmiş Giderler74.147 50.326İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler45.569 25.869İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.578 24.457Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.002 17.738Diğer Dönen Varlıklar10.582 24.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.582 24.055ARA TOPLAM2.149.852 1.786.744TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.149.852 1.786.744DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.948 3.190İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.948 3.190Maddi Duran Varlıklar206.590 197.679Mobilya ve Demirbaşlar120.775 107.038Özel Maliyetler77.947 74.398Yapılmakta Olan Yatırımlar7.868 16.243Kullanım Hakkı Varlıkları435.833 435.019Maddi Olmayan Duran Varlıklar355.171 262.718Şerefiye244.353 188.945Markalar496 539Lisanslar48.467 17.801Bilgisayar Yazılımları14.953 13.162Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri46.902 42.271Peşin Ödenmiş Giderler338 149İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler338 149Ertelenmiş Vergi Varlığı35.894 22.251TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.038.774 921.006TOPLAM VARLIKLAR3.188.626 2.707.750KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar526.501 663.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.792 2.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.792 2.047İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar523.709 661.933Banka Kredileri316.479 445.406Kiralama İşlemlerinden Borçlar207.230 216.527Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları262.183 375.566İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları262.183 375.566Banka Kredileri262.183 375.566Ticari Borçlar935.666 638.195İlişkili Taraflara Ticari Borçlar184.803 156.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar750.863 481.899Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar97.581 38.863Diğer Borçlar10.721 4.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar41 176İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.680 3.871Türev Araçlar0 8.601Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 8.601Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.040 18.150İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.040 18.150Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü67.444 6.307Kısa Vadeli Karşılıklar34.989 19.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.240 4.144Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar26.749 15.669Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.484 12.484İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.484 12.484ARA TOPLAM1.974.609 1.786.006TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.974.609 1.786.006UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar282.421 365.613İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar924 2.189Kiralama İşlemlerinden Borçlar924 2.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar281.497 363.424Banka Kredileri2.584 105.569Kiralama İşlemlerinden Borçlar278.913 257.855Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.628 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.479 1.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.479 1.425Uzun Vadeli Karşılıklar11.148 9.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.148 9.081Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11.116 11.616TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER320.792 387.735TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.295.401 2.173.741ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar841.528 509.792Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.199 -6.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.199 -6.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.199 -6.245Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)214.771 134.853Yabancı Para Çevrim Farkları211.716 141.733Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.055 -6.880Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.055 -6.880Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları317.166 342.930Net Dönem Karı veya Zararı283.119 4.583Kontrol Gücü Olmayan Paylar51.697 24.217TOPLAM ÖZKAYNAKLAR893.225 534.009TOPLAM KAYNAKLAR3.188.626 2.707.750Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 01.02.2020 - 31.10.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2021 - 31.10.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2020 - 31.10.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.190.961 1.751.910 1.354.453 826.984Satışların Maliyeti-1.556.949 -892.459 -662.171 -410.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.634.012 859.451 692.282 416.618BRÜT KAR (ZARAR)1.634.012 859.451 692.282 416.618Genel Yönetim Giderleri-181.146 -121.096 -69.894 -43.911Pazarlama Giderleri-940.864 -647.839 -359.953 -246.756Araştırma ve Geliştirme Giderleri-35.650 -24.572 -14.224 -9.261Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.905 22.696 17.826 13.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.984 -2.794 -710 -928ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)505.273 85.846 265.327 128.972Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler150 0 0 247Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-335 -1.169 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)505.088 84.677 265.327 129.219Finansman Gelirleri112.642 135.064 31.651 50.742Finansman Giderleri-224.391 -188.290 -83.921 -72.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)393.339 31.451 213.057 107.657Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.658 -5.951 -50.581 -23.813Dönem Vergi (Gideri) Geliri-111.195 -17.311 -56.311 -24.014Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.537 11.360 5.730 201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)300.681 25.500 162.476 83.844DÖNEM KARI (ZARARI)300.681 25.500 162.476 83.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar17.562 2.012 9.239 5.699Ana Ortaklık Payları283.119 23.488 153.237 78.145Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-954 -554 -83 -134Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.421 -710 -110 -172Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler467 156 27 38Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri467 156 27 38Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar89.836 91.420 40.244 49.733Yabancı Para Çevrim Farkları79.901 90.521 39.993 51.337Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)79.901 90.521 39.993 51.337Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.674 1.153 335 -2.056Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)12.674 1.153 335 -2.056Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.739 -254 -84 452Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.739 -254 -84 452DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.882 90.866 40.161 49.599TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)389.563 116.366 202.637 133.443Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar27.480 8.502 14.734 9.428Ana Ortaklık Payları362.083 107.864 187.903 124.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981681BIST