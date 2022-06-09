***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009Transferler4.583 -4.583 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-317 30.222 14.008 31.001 74.914 8.827 83.741Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -6.562 171.955 7.128 19.771 347.513 31.001 584.706 33.044 617.750Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357Transferler400.441 -400.441Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41.811 7.438 288.870 338.119 21.492 359.611Kar Payları-120.429 -120.429 -120.429Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -12.293 395.090 29.677 19.771 597.178 288.870 1.332.193 100.346 1.432.539Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.053 62.288Dönem Karı (Zararı)301.891 36.478Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)301.891 36.478Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler317.035 144.915Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler103.232 81.548Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.864 2.119Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-154 -254Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.909 4.961Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-891 -2.588Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.173 6.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9.994 3.453Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.179 2.627Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.715 19.225Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-39.352 -44.589Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler106.067 63.814Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.581 27.531Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler91.793 8.314Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düze 677 98İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-392.371 -116.646Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-198.375 -102.682İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-198.375 -102.682Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.229 1.576İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.229 1.576Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-261.740 -105.367Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-36.385 -10.569Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.272 101.509İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-23.585 107.310İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)156.857 -5.801Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-12.790 -1.694Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.790 -1.623İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.790 -1.623Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.133 664İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.201 1.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.755 -3.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.554 4.662Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları226.555 64.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.642 -1.361Vergi İadeleri (Ödemeleri)-52.860 -1.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-20.819 -12.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri581 24Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri581 24Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-61.100 -32.909Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.184 -23.042Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.916 -9.867Alınan Faiz39.700 20.616FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-116.580 -170.158Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri296.630 208.184Kredilerden Nakit Girişleri296.630 208.184Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-302.083 -304.119Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-256.021 -279.726Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-46.062 -24.393Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.661 -49.304Ödenen Faiz-19.466 -24.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.654 -120.139NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.654 -120.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.505.633 889.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.537.287 769.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.04.2022 Önceki Dönem 31.01.2022Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.539.947 1.508.641Ticari Alacaklar590.313 394.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar590.313 394.487Diğer Alacaklar41.258 33.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar41.258 33.211Türev Araçlar38.542 28.882Stoklar1.004.407 751.398Peşin Ödenmiş Giderler157.057 120.666İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler100.285 86.982İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler56.772 33.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.967 7.453Diğer Dönen Varlıklar15.201 11.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.201 11.445ARA TOPLAM3.399.692 2.856.183TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.399.692 2.856.183DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6.535 6.354İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.535 6.354Maddi Duran Varlıklar289.522 258.987Mobilya ve Demirbaşlar164.996 147.245Özel Maliyetler113.546 102.870Yapılmakta Olan Yatırımlar10.980 8.872Kullanım Hakkı Varlıkları476.919 450.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar520.764 473.907Şerefiye378.018 343.018Markalar484 496Lisanslar57.399 49.935Bilgisayar Yazılımları20.821 18.573Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri64.042 61.885Peşin Ödenmiş Giderler0 7İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı52.705 49.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.346.445 1.239.121TOPLAM VARLIKLAR4.746.137 4.095.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.042.329 874.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.590 3.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.590 3.872İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.038.739 870.251Banka Kredileri785.401 644.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar253.338 225.423Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları191.834 245.780İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları191.834 245.780Banka Kredileri191.834 245.780Ticari Borçlar1.321.328 1.188.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlar228.823 212.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.092.505 975.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar90.364 100.056Diğer Borçlar134.763 19.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar108.427 41İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.336 18.978Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.284 29.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29.284 29.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü101.435 51.501Kısa Vadeli Karşılıklar54.009 43.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.490 8.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar40.519 34.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.719 18.119İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.719 18.119ARA TOPLAM2.986.065 2.570.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.986.065 2.570.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar272.120 276.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 330Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar272.120 276.300Kiralama İşlemlerinden Borçlar272.120 276.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.826 19.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139 730İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139 730Uzun Vadeli Karşılıklar25.037 23.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.037 23.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13.411 11.117TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER327.533 331.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.313.598 2.901.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.332.193 1.114.503Ödenmiş Sermaye49.657 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.293 -12.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.293 -12.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.293 -12.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)424.767 375.518Yabancı Para Çevrim Farkları395.090 353.279Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)29.677 22.239Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)29.677 22.239Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları597.178 317.166Net Dönem Karı veya Zararı288.870 400.441Kontrol Gücü Olmayan Paylar100.346 78.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.432.539 1.193.357TOPLAM KAYNAKLAR4.746.137 4.095.304Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 30.04.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 30.04.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.887.250 758.756Satışların Maliyeti-821.006 -383.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.066.244 375.065BRÜT KAR (ZARAR)1.066.244 375.065Genel Yönetim Giderleri-106.082 -49.941Pazarlama Giderleri-498.362 -256.694Araştırma ve Geliştirme Giderleri-14.844 -10.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.108 9.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.510 -1.273ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)461.554 65.916Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-677 -98FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)460.877 65.818Finansman Gelirleri45.600 44.943Finansman Giderleri-112.793 -65.969SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)393.684 44.792Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-91.793 -8.314Dönem Vergi (Gideri) Geliri-97.018 -16.068Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.225 7.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)301.891 36.478DÖNEM KARI (ZARARI)301.891 36.478Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.021 5.477Ana Ortaklık Payları288.870 31.001Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -317Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -572Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 255Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 255Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.720 47.580Yabancı Para Çevrim Farkları50.282 33.572Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)50.282 33.572Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.660 18.104Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)9.660 18.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.222 -4.096Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.222 -4.096DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.720 47.263TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)359.611 83.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.492 8.827Ana Ortaklık Payları338.119 74.914http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036562BIST