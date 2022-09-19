***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -6.245 141.733 -6.880 19.771 342.930 4.583 509.792 24.217 534.009Transferler4.583 -4.583 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-871 35.485 9.684 129.882 174.180 12.746 186.926Kar Payları-30.347 -30.347 -30.347Dönem Sonu Bakiyeler49.657 -35.757 -7.116 177.218 2.804 19.771 317.166 129.882 653.625 36.963 690.588Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357Transferler49.657 350.784 -400.441 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)144.407 57.653 696.123 898.183 37.740 935.923Kar Payları-120.429 -120.429 -120.429Dönem Sonu Bakiyeler99.314 -35.757 -12.293 497.686 79.892 19.771 547.521 696.123 1.892.257 116.594 2.008.851Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI692.627 479.334Dönem Karı (Zararı)704.391 138.205Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)704.391 138.205Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler648.771 308.448Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler225.431 170.968Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler18.825 -10.605Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-277 -332Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22.131 -8.044Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-3.029 -2.229Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler59.647 14.317Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.046 9.477Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler36.601 4.840Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler150.216 57.849Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-95.877 -80.176Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler246.093 138.025Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler119.971 33.657Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.841 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-8.841 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmelerile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.993 15.019İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.993 15.019Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.052 2.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.714 2.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)563 3.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.151 -1.041Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları862.119 489.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.776 -6.597Vergi İadeleri (Ödemeleri)-164.716 -3.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.894 -23.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.284 101Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.284 101Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.923 -61.048Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.736 -45.465Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.187 -15.583Alınan Faiz91.745 37.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-243.231 -445.511Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri545.665 263.456Kredilerden Nakit Girişleri545.665 263.456Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-536.805 -540.596Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-431.592 -484.344Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-105.213 -56.252Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-188.888 -109.598Ödenen Temettüler0 -8.317Ödenen Faiz-63.203 -50.456YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)424.502 10.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)424.502 10.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.478.609 889.875DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.903.111 900.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.07.2022 Önceki Dönem 31.01.2022Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.910.252 1.481.617Finansal Yatırımlar35.865 27.024Vadeli Mevduatlar35.865 27.024Ticari Alacaklar597.157 394.487İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar597.157 394.487Diğer Alacaklar31.557 33.211İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.557 33.211Türev Araçlar103.756 28.882Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar103.756 28.882Stoklar1.276.142 751.398Peşin Ödenmiş Giderler295.023 120.666İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler168.485 86.982İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler126.538 33.684Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37.502 7.453Diğer Dönen Varlıklar10.883 11.445İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10.883 11.445ARA TOPLAM4.298.137 2.856.183TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.298.137 2.856.183DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10.997 6.354İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10.997 6.354Maddi Duran Varlıklar316.330 258.987Mobilya ve Demirbaşlar185.838 147.245Özel Maliyetler127.821 102.870Yapılmakta Olan Yatırımlar2.671 8.872Kullanım Hakkı Varlıkları494.912 450.505Maddi Olmayan Duran Varlıklar624.302 473.907Şerefiye456.462 343.018Markalar470 496Lisanslar70.677 49.935Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri24.316 18.573Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar72.377 61.885Peşin Ödenmiş Giderler0 7İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 7Ertelenmiş Vergi Varlığı151.022 49.361TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.597.563 1.239.121TOPLAM VARLIKLAR5.895.700 4.095.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.134.619 874.123İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.043 3.872Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.043 3.872İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.131.576 870.251Banka Kredileri855.437 644.828Kiralama İşlemlerinden Borçlar276.139 225.423Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları93.666 245.780İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları93.666 245.780Banka Kredileri93.666 245.780Ticari Borçlar1.556.386 1.188.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlar265.902 212.803İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.290.484 975.843Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar156.425 100.056Diğer Borçlar145.804 19.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar108.427 41İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.377 18.978Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.460 29.826Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü122.405 51.501Kısa Vadeli Karşılıklar96.883 43.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.736 8.773Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar79.147 34.530Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.250 18.119İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26.250 18.119ARA TOPLAM3.372.898 2.570.373TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.372.898 2.570.373UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar444.030 276.630İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 330Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 330İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar444.030 276.300Banka Kredileri167.742 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar276.288 276.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.624 19.921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)148 730Uzun Vadeli Karşılıklar35.995 23.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.995 23.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.154 11.117TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER513.951 331.574TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.886.849 2.901.947ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.892.257 1.114.503Ödenmiş Sermaye99.314 49.657Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-35.757 -35.757Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.293 -12.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.293 -12.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.293 -12.293Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)577.578 375.518Yabancı Para Çevrim Farkları497.686 353.279Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)79.892 22.239Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)79.892 22.239Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.771 19.771Yasal Yedekler19.771 19.771Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları547.521 317.166Net Dönem Karı veya Zararı696.123 400.441Kontrol Gücü Olmayan Paylar116.594 78.854TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.008.851 1.193.357TOPLAM KAYNAKLAR5.895.700 4.095.304Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.07.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.05.2022 - 31.07.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.05.2021 - 31.07.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4.123.520 1.836.508 2.236.270 1.077.752Satışların Maliyeti-1.814.717 -894.778 -993.711 -511.087TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.308.803 941.730 1.242.559 566.665BRÜT KAR (ZARAR)2.308.803 941.730 1.242.559 566.665Genel Yönetim Giderleri-247.758 -111.252 -141.676 -61.311Pazarlama Giderleri-1.156.464 -580.911 -658.102 -324.217Araştırma ve Geliştirme Giderleri-31.766 -21.426 -16.922 -10.985Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49.177 13.079 31.069 3.879Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-9.306 -1.274 -5.796 -1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)912.686 239.946 451.132 174.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.841 150 8.841 150Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-180 -335 497 -237FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)921.347 239.761 460.470 173.943Finansman Gelirleri119.216 80.991 73.616 36.048Finansman Giderleri-252.830 -140.470 -140.037 -74.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)787.733 180.282 394.049 135.490Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-83.342 -42.077 8.451 -33.763Dönem Vergi (Gideri) Geliri-205.307 -54.884 -108.289 -38.816Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri121.965 12.807 116.740 5.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)704.391 138.205 402.500 101.727DÖNEM KARI (ZARARI)704.391 138.205 402.500 101.727Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.268 8.323 -4.753 2.846Ana Ortaklık Payları696.123 129.882 407.253 98.881Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -871 0 -554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.311 -739Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 440 0 185Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri440 185Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar231.532 49.592 173.812 2.012Yabancı Para Çevrim Farkları173.879 39.908 123.597 6.336Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)173.879 39.908 123.597 6.336Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)74.874 12.339 65.214 -5.765Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)74.874 12.339 65.214 -5.765Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.221 -2.655 -14.999 1.441Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-17.221 -2.655 -14.999 1.441DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)231.532 48.721 173.812 1.458TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)935.923 186.926 576.312 103.185Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar37.740 12.746 16.248 3.919Ana Ortaklık Payları898.183 174.180 560.064 99.266http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064086BIST