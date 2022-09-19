***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
19.09.2022 18:12
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31 Ocak 2023'de sona eren 2022 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064090
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -177,79
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,2932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
18:0518,3736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0898
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
18:05982,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,91
|Açılış
|: 982,57
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|45,98
|111.801.989
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,90
|1.207.820
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.508.361
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|27.158.316
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.819.561
|% 9,95
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,15
|75.119.946
|% -10,00
|
|YONGA
|28,08
|324.224
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,42
|1.003.024
|% -9,97
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% -9,96
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% -7,03
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% -8,05
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% -9,27
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2742
|18,2897
|% 0,19
|
|Euro
|18,2997
|18,3342
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,7969
|20,9012
|% 0,05
|
|Frank
|18,8664
|18,9800
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8499
|4,8742
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-4,54
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.681
|6.783
|71,00
|
|Yarım
|3.256
|3.303
|22,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG