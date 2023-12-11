***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31 Ocak 2024'de sona eren 2023 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224694BIST