***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2021Karar Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi10 - Denetçi seçimi11 - Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Mavi Giyim_Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Invitation.pdf - İlan MetniEK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2020– 31 Ocak 2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 13:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922248BIST