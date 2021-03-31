***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 17:20
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2021
Karar Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Tarihi 28.04.2021
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Denetçi seçimi
11 - Şirket'in 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mavi Giyim_Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2020– 31 Ocak 2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 13:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.
Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.
T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922248
BIST