***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2022Karar Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:53, 34418Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçi seçimi10 - Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nın gündemin 1 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması11 - Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılması ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 2 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması12 - Şirket'in 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Invitation.pdf - İlan MetniEK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 5 Esas Sözleşme Tadil Metni_2022.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 AoA Amendment ENG_2022.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli 2021_KAP Versiyonu.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2021– 31 Ocak 2022 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 27 Nisan 2022 Çarşamba günü, saat 13:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024262BIST