***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2023Karar Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması10 - Denetçi seçimi11 - Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet İlan Metni_TR.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Invitation_ENG.pdf - İlan MetniEK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document -.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 27 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 11:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129747BIST