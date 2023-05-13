***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul TescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2023Karar Tarihi 30.03.2023Genel Kurul Tarihi 27.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması10 - Denetçi seçimi11 - Şirket'in 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde deprem nedeniyle yapılan bağışların Genel Kurul onayına sunulması ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet İlan Metni_TR.pdf - İlan MetniEK: 2 General Assembly Invitation_ENG.pdf - İlan MetniEK: 3 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Mavi Giyim_General Assembly Information Document -.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.05.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunalar Listesi _KAP2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 GK Toplantı Tutanağı_KAP.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151186BIST