***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.02.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.01.2024Karar Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Tarihi 25.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması4 - 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin görüşülmesi ve onaya sunulması9 - Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin onaylanması10 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan çalışanların ücretlendirilmesine ilişkin esasları belirleyen Ücretlendirme Politikası ile söz konusu Politika kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi13 - Denetçi seçimi14 - Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)'na yükseltilmesi, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi ve bu amaçla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin gündemin 6 numaralı ekinde gösterilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili önerisinin onaylanması15 - Şirket'in 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 tarihli özel hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemi içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi18 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Mavi Giyim_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Mavi Giyim_General Assembly Information Document .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Davet İlan Metni-TR.pdf - İlan MetniEK: 4 General Assembly Invitation-ENG.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 25 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 11:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53/2 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263982BIST