***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
24.02.2022 18:47
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında Mavi'nin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili kamuyounu bilgilendirmek istiyoruz.
Şirketimizin Ukrayna'da herhangi bir monobrand mağazası veya etkin faaliyeti bulunmamaktadır. Rusya'da ise, 19'u şirket yönetiminde ve 17'si bayi olmak üzere toplam 36 mağazada hizmet verilmekte, tüm bu satış noktaları ağırlıklı olarak Moskova ve St. Petersburg civarında yer almaktadır. Rusya'nın toplam satışlarımız içindeki payı %2,1 seviyesindedir. Bölgedeki gelişmelerin şirketimiz faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004203
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2281
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0515,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2776
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05849,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,38
|Açılış
|: 849,79
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0220
|14,0452
|% 1,65
|
|Euro
|15,7595
|15,9354
|% 1,77
|
|Sterlin
|18,6847
|18,7784
|% 0,15
|
|Frank
|15,0608
|15,1515
|% 0,49
|
|Riyal
|3,7175
|3,7361
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-21,48
|
|Altın Gr.
|848
|848
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA