***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında Mavi'nin Rusya'daki faaliyetleriyle ilgili kamuyounu bilgilendirmek istiyoruz.Şirketimizin Ukrayna'da herhangi bir monobrand mağazası veya etkin faaliyeti bulunmamaktadır. Rusya'da ise, 19'u şirket yönetiminde ve 17'si bayi olmak üzere toplam 36 mağazada hizmet verilmekte, tüm bu satış noktaları ağırlıklı olarak Moskova ve St. Petersburg civarında yer almaktadır. Rusya'nın toplam satışlarımız içindeki payı %2,1 seviyesindedir. Bölgedeki gelişmelerin şirketimiz faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004203BIST