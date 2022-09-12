***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 12.09.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket'i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü ("CEO") ile Şirket'in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ("CFO") müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062490BIST