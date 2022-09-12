***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
12.09.2022 23:47
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 12.09.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket'i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü ("CEO") ile Şirket'in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ("CFO") müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062490
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0209
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2360
En Düşük
18,2119
18:0518,4660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,4660
En Düşük
18,4317
18:051.010,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.010,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.010,97
En Düşük
1.009,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.093.054
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.498.241
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.412.686
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.868
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.315.127
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.217.987
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.332.793
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2186
|18,2330
|% 0,10
|
|Euro
|18,4379
|18,4617
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,2308
|21,3373
|% -0,01
|
|Frank
|19,0395
|19,1542
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|6,94
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.856
|0,00
|
|Yarım
|3.309
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,82
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,25
|94,25
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
-
17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
-
17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem