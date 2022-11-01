***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
01.11.2022 15:54
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/09/2022 ve 15/09/2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 2022/59 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075904
BIST
17:544.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 66,64
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5418,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5418,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3393
17:54986,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,43
|Açılış
|: 986,30
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRGYO
|8,69
|74.075.013
|% 10,00
|
|GESAN
|180,40
|328.375.495
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|118.915.428
|% -9,93
|
|LIDER
|48,38
|154.206.637
|% -8,72
|
|KRTEK
|25,12
|101.600.937
|% -8,19
|
|VERTU
|32,88
|165.272.396
|% -8,16
|
|PNSUT
|46,94
|87.665.553
|% -7,78
|
|THYAO
|102,30
|5.989.245.625
|% 0,99
|
|SASA
|130,90
|4.144.648.720
|% 8,90
|
|ASELS
|33,24
|3.594.626.899
|% 3,17
|
|SISE
|32,90
|3.373.145.363
|% -0,96
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,48
|2.683.698.117
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,29
|2.600.297.089
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,10
|2.411.060.063
|% -2,36
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|TSKB
|2,98
|602.282.477
|% -1,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6243
|% 0,10
|
|Euro
|18,3168
|18,4214
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2936
|21,4004
|% 0,16
|
|Frank
|18,5513
|18,6630
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de