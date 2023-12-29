***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar13/10/2023 ve 27/10/2023 tarihli açıklamalarımıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 28.12.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ekte yer almakta olup, onaylanmış İhraç Belgesi Şirketimize teslimini takiben kamuya duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230724BIST