***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
29.12.2023 17:17
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/10/2023 ve 27/10/2023 tarihli açıklamalarımıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 28.12.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ekte yer almakta olup, onaylanmış İhraç Belgesi Şirketimize teslimini takiben kamuya duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230724
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
|: 7.415
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
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18:0529,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
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|Açılış
|: 29,5700
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 32,6000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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En Düşük
32,5446
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En Yüksek
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|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|23,10
|250.878.940
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.704
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.477.813
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.379.800
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.595.549
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.550.715
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.048.855.372
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.436.056
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.804.060
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.943.144
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.632.010
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5528
|29,5621
|% 0,47
|
|Euro
|32,7377
|32,7575
|% 0,26
|
|Sterlin
|37,5523
|37,7406
|% 0,51
|
|Frank
|35,1647
|35,3766
|% 1,24
|
|Riyal
|7,8597
|7,8991
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,90
|1.005,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,02
|1.111,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,19
|% 0,66
|