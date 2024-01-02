***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1797 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231186BIST