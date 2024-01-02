***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.01.2024 11:17
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1797 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231186
BIST
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13:437.576
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 105,80
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.601
13:4329,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2011
|Açılış
|: 29,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7183
En Düşük
29,4693
13:4332,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5590
13:431.982,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,39
|Açılış
|: 1.982,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:39
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.800.581
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,27
|229.187.020
|% -8,19
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.052.305
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,92
|117.781.314
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.408.159.753
|% 9,95
|
|THYAO
|236,10
|3.124.251.197
|% 3,28
|
|EREGL
|42,00
|1.762.387.671
|% 2,44
|
|YKBNK
|19,75
|1.730.018.744
|% 1,07
|
|AKBNK
|36,92
|1.388.140.349
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|819.036.329
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|724.421.315
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,75
|1.730.018.744
|% 1,07
|
|BEGYO
|3,05
|160.384.611
|% 4,45
|
|ISCTR
|23,48
|1.260.012.161
|% 0,51
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7082
|29,7145
|% 0,68
|
|Euro
|32,7297
|32,7403
|% 0,13
|
|Sterlin
|37,6561
|37,8449
|% 0,60
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9025
|7,9421
|% 0,70
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.000,52
|1.002,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.111,94
|1.117,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,08
|2.076,36
|% 0,66
|