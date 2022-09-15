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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.09.2022 15:39
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 12.09.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket'i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü ("CEO") ile Şirket'in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ("CFO") müştereken yetkili kılınmasına karar verildiği hususları 13.09.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, bugün, Şirketimizce yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063329


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