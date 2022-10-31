***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.10.2022 10:53
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023
Ek Açıklamalar
13/.09/2022 ve 15/09/2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 2022/59 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 MAVİ İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075186
BIST
14:013.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 62,29
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.943
En Düşük
3.881
14:0118,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 18,6450
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|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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18,6618
En Düşük
18,5474
14:0118,5043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,6111
En Düşük
18,4616
14:01982,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 982,25
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|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VKING
|14,86
|6.457.369
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|30.267.526
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.120.816
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|163.042.446
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.315.791
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|55.998.242
|% -9,98
|
|METRO
|1,51
|100.273.138
|% -8,48
|
|ATLAS
|1,90
|16.579.094
|% -7,32
|
|MMCAS
|4,88
|190.296
|% -7,05
|
|MZHLD
|130,20
|22.799.669
|% -6,80
|
|THYAO
|98,30
|3.070.091.041
|% 1,39
|
|SASA
|118,50
|1.827.611.356
|% 8,42
|
|AKBNK
|14,48
|1.590.938.427
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,95
|1.260.350.169
|% 0,79
|
|TUPRS
|375,00
|1.253.116.941
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,40
|912.949.563
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,95
|1.260.350.169
|% 0,79
|
|SKBNK
|2,04
|228.156.160
|% -0,49
|
|ISCTR
|9,09
|999.342.348
|% 0,44
|
|AKBNK
|14,48
|1.590.938.427
|% -1,36
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6088
|18,6245
|% 0,24
|
|Euro
|18,4967
|18,5052
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4117
|21,5191
|% -0,49
|
|Frank
|18,5336
|18,6452
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,21
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.641
|-4,22
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.594
|6.651
|-85,00
|
|Yarım
|3.213
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|-1,45
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