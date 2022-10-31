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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.10.2022 10:53
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2023

Ek Açıklamalar
13/.09/2022 ve 15/09/2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 2022/59 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Borçlanma İhracı Başvuru Formu.pdf
EK: 2 MAVİ İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075186


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Yarım 3.213 3.249 -45,00  
Çeyrek 1.611 1.624 -23,00  
Gümüş.Ons 19,10 19,13 -0,15  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 -0,12  
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