***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından 13.10.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket'in Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket'i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü ("CEO") ile Şirket'in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın ("CFO") müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205953BIST