***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13 Mart 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak, yıllık finansal tabloların kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olanrda ve makroekonomik koşullarda ortaya çıkan olağandışı durumlar ve/veya benzeri hallerin Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hallerde, bahse konu çerçeve kararın alınmasının ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,(2) Yönetim Kurulu'nun söz konusu erteleme kararını alabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının olumlu oyunun alınmasıhususlarını içeren bir hükmün "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesine eklenmesine ve bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832246BIST