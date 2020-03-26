***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19'un mevcut durum itibariyle Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hususu dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının alınması ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832247BIST