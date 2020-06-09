***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13 Mart 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak, yıllık finansal tabloların kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasını temini için uygulanacak yöntem ve prosedürler hakkında bir çerçeve karar alması gerekmektedir.Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde(1) Doğal afet, salgın hastalık, terörist faaliyetler, savaş, genel grev, iş yavaşlatma, iş durdurma, finansal piyasalarda ve makroekonomik koşullarda ortaya çıkan olağandışı durumlar ve/veya benzeri hallerin Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hallerde, bahse konu çerçeve kararın alınmasının ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,(2) Yönetim Kurulu'nun söz konusu erteleme kararını alabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının olumlu oyunun alınması,hususlarını içeren bir hükmün "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesine eklenmesine karar verilmiştir.Bu defa, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından COVID-19 salgınının Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe neden olmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak(1) "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesinin "Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesinin "Genel Nitelikte Karar" alt başlığında yer alan ve sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin çerçeve kararın alınmasının en geç ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebileceğini öngören düzenlemede değişikliğe gidilerek Yönetim Kurulu'na çerçeve kararın alınması için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın erteleme yetkisi verilmesine,(2) "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar"ın "Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri" başlıklı 5'inci maddesinin "Ara Dönemlerdeki Denetim Komitesi İncelemesi" alt başlığına, çerçeve kararın alınmasının ertelendiği hallerde ara dönemlere ilişkin denetim komitesi incelemesinin "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar"da belirtilen şekilde yapılamayabileceği hususu göz önünde bulundurularak, erteleme halinin ara dönem finansal tabloların yayımlandığı tarih(ler) itibariyle devam ettiği hallerde, ilgili ara dönemlere ilişkin Denetim Komitesi incelemesinin erteleme halinin sona erdiği tarihten sonra ilan edilecek ilk finansal tabloların yayımlanmasını takiben yapılacak Denetim Komitesi toplantısında gerçekleştirileceğini içeren bir hükmün eklenmesine, ve(3) tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesinekarar verilmiştir.Erteleme kararının alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunun alınması şartı "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesindeki varlığını korumaya devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850128BIST