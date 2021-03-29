***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
29.03.2021 11:11
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19'un mevcut durum itibariyle Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2021 – 31.01.2022 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2021 – 31.01.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921358
BIST
13:561.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,22
|Açılış
|: 1.386
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|Önceki Kapanış
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1.397
En Düşük
1.382
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|: 8,1150
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454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler13:56
|TRILC
|50,40
|179.567.555
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.631.839
|% 9,99
|
|RTALB
|25,36
|142.890.482
|% 9,97
|
|IZFAS
|10,70
|12.893.748
|% 9,97
|
|CMBTN
|306,60
|6.314.427
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|855.946
|% -9,92
|
|VAKKO
|13,56
|9.947.022
|% -9,66
|
|YESIL
|120,00
|53.970.505
|% -7,69
|
|MMCAS
|5,65
|57.292
|% -6,61
|
|IZTAR
|20,30
|7.380.308
|% -5,67
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|PETKM
|5,62
|393.938.070
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,01
|588.079.556
|% 8,65
|
|KRDMD
|7,00
|1.191.860.349
|% 6,22
|
|GARAN
|6,94
|910.011.268
|% 0,87
|
|DOHOL
|3,37
|309.937.220
|% 4,01
|
|BJKAS
|7,28
|644.345.390
|% 5,05
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1709
|8,1783
|% 1,21
|
|Euro
|9,6196
|9,6267
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,2512
|11,3076
|% 1,27
|
|Frank
|8,6523
|8,7044
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,99
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,70
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|26,00
|
|Tam
|2.980
|3.057
|30,57
|
|Yarım
|1.440
|1.479
|14,79
|
|Çeyrek
|722
|739
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,54
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