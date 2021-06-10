***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.06.2021 15:07
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğine istinaden Şirket'imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2020-31.01.2021 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın üzerinde (%30,3) olup 01.02.2021-31.01.2022 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10'luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.
Mavi'nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır. Erak Giyim, Mavi'ye 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi'ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir.
İşbu raporda Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941720
BIST
15:571.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.453
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|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:578,4917
En Yüksek
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|: -1,14%
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|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,5750
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8,5984
En Düşük
8,4729
15:5710,3589
En Yüksek
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|: -1,03%
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|Açılış
|: 10,3100
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|Önceki Kapanış
|: 10,4600
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10,4809
En Düşük
10,3173
15:57515,48
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|: -1,18%
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|Açılış
|: 515,48
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|Önceki Kapanış
|: 521,64
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521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GSDDE
|6,71
|3.837.657
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|5.484.731
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.551.845
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.437.558
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|66.550.005
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.152.574
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.293.163
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.519.805
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,50
|1.859.603.873
|% 3,19
|
|GARAN
|8,43
|943.986.390
|% 0,84
|
|THYAO
|14,47
|842.424.965
|% -0,62
|
|KOZAA
|16,50
|459.690.171
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,12
|456.393.773
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,12
|456.393.773
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|348.445.186
|% 0,44
|
|GARAN
|8,43
|943.986.390
|% 0,84
|
|IHLGM
|1,27
|111.441.182
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.120.743
|% 1,61
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4901
|8,4917
|% -1,14
|
|Euro
|10,3520
|10,3589
|% -1,03
|
|Sterlin
|11,9545
|12,0144
|% -1,10
|
|Frank
|9,4253
|9,4821
|% -1,31
|
|Riyal
|2,2535
|2,2648
|% -1,32
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,17
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,89
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-57,54
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-27,84
|
|Çeyrek
|819
|839
|-13,92
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,37
|
Seans Raporu
15:57
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16:10DZGYO
Yüzde 7.11 oranında artışla 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 481, 773 adet işlem
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16:08MAVI
Yüzde 7.32 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 893 adet işlem
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16:07GSRAY
Yüzde 4.07 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 717, 701 adet işlem
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16:06XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de