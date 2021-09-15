***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
15.09.2021 10:40
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963886
BIST
13:281.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:288,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:289,9839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0171
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:28488,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,15
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:28
|OYLUM
|6,27
|18.675.606
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.571.973
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.304.080
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|150.124.684
|% 9,41
|
|AKSA
|20,22
|63.546.671
|% 5,81
|
|KTSKR
|70,10
|1.743.597
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.860.876
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,35
|59.457.292
|% -9,04
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|476.994.255
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,40
|451.325.819
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,07
|366.687.020
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,30
|355.327.765
|% -1,26
|
|YKBNK
|2,49
|280.302.321
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,49
|280.302.321
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|126.402.071
|% -1,72
|
|KRDMD
|7,07
|366.687.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,57
|476.994.255
|% 0,10
|
|ODAS
|1,48
|69.880.777
|% 1,37
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4322
|8,4370
|% 0,06
|
|Euro
|9,9788
|9,9839
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,6177
|11,6760
|% 0,05
|
|Frank
|9,1547
|9,2098
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2405
|2,2517
|% -0,08
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|1,03
|