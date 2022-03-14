***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
14.03.2022 18:46
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makroekonomik ve jeopolitik koşulların yakın dönemde sebep olduğu olağandışı dalgalanmalar finansal planlarımızın revize edilmesini gerekli kılmıştır. Şirket faaliyetlerinin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemleri ile ilgili öngörü ve planlama yapılması da bu revizyon sürecinin tamamlanması sonrasında mümkün olabilecektir. Bu husus dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010434
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 34,63
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
18:0516,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1517
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3007
En Düşük
15,9026
18:05930,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -10,79
|Açılış
|: 930,54
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|4,51
|54.940.825
|% 10,00
|
|FENER
|26,42
|114.005.475
|% 9,99
|
|RAYSG
|11,78
|1.064.065
|% 9,99
|
|MERIT
|31,72
|9.358.250
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.565.776
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,87
|139.917.165
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|173.922.902
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,39
|22.763.385
|% -9,23
|
|ISBTR
|58.101,00
|1.045.504
|% -9,22
|
|ULUSE
|59,05
|3.708.629
|% -7,01
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,76
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 8,50
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 4,39
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 1,63
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 3,56
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 1,32
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7655
|14,7925
|% 0,18
|
|Euro
|16,2212
|16,2826
|% 0,90
|
|Sterlin
|19,2107
|19,3071
|% 0,11
|
|Frank
|15,7265
|15,8212
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9289
|3,9486
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|-24,61
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-9,47
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,29
|
|B. Petrol
|107
|107
|-6,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866