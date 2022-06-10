***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir: "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliği'ne istinaden Şirket'imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2021-31.01.2022 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın üzerinde (%31,9) olup 01.02.2022-31.01.2023 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10'luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir. •Mavi'nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2021-31.01.2022 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır. •Erak Giyim, Mavi'ye 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi'ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir. İşbu raporda Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036815BIST