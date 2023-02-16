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***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

16.02.2023 10:29
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirketimizin halka arz izahnamesinin "17.4 İhraççı'nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama" başlıklı maddesinde açıklanan , "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi ("İç Düzenleme") ile  ilişkili taraf işlemlerine ilişkin gözetim,raporlama ve kamuyu aydınlatma esaslar ve bu esaslara ilişkin kriterler belirlenmiştir.  Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde   -İç Düzenleme'de yer alan  ve süreklilik arz etmeyen işlemlerde önemlilik eşiği kriteri olarak belirlenmiş olan "brüt kar" kriterinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine paralel şekilde "hasılat" kriteri ile değiştirilmesine,  -İç Düzenleme'de yer alan hükümler uyarınca sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Denetim Komitesi çalışmalarında önemlilik eşiği uygulanmamasının  Denetim Komitesi üzerindeki gözetim yükümlülüğünü arttırdığı ve İç Düzenleme uyarınca düşük tutarlı sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak yapılan kamuyu aydınlatmanın yatırımcı kararlarını etkileyecek nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak ve süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemleri için öngörülmüş olan eşik ile oransal paralelliğin sağlanmasını teminen İç Düzenleme'de sürekli ilişkili taraf işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan "hasılat" ve "satışların maliyeti" kriterlerine dayalı olarak %1'lik önemlilik sınırı getirilmesine, karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen değişiklikler ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak İç Düzenleme'de yapılan değişiklere ilişkin olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler" başlıklı 9'uncu maddesi ile "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesinden kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.   Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde işbu değişikliğin 01.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasına ve konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113853


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