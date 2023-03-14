***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMakroekonomik ve politik koşullardaki dalgalanmalar yakın dönemli finansal planlarımızın revize edilmesini gerekli kılmıştır. Şirket faaliyetlerinin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemleri ile ilgili öngörü ve planlama yapılması da bu revizyon sürecinin tamamlanması sonrasında mümkün olabilecektir. Bu husus dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124761BIST