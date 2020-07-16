***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi GK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.07.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0 0B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0 0Ek Açıklamalar16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirketin ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Mavi Giyim Kar Dağıtım Tablosu.pdfEK: 2 Mavi Giyim Dividend Distribution Table.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2019/31.01.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.657.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 19.165.758,02Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 137.525.000 173.283.098,374. Vergiler ( - ) 29.638.000 38.646.514,925. Net Dönem Kârı 94.844.000 134.636.583,456. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 94.844.000 134.636.583,45Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 94.844.000 134.636.583,459. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 402.441,8210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.246.441,82 134.636.583,4511. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 95.246.441,82 134.636.583,4520. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860099BIST