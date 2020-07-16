***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.07.2020 16:17
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 02.04.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0 0
B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0 0
Ek Açıklamalar
16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirketin ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Mavi Giyim Kar Dağıtım Tablosu.pdf
EK: 2 Mavi Giyim Dividend Distribution Table.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2019/31.01.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.657.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 19.165.758,02
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 137.525.000 173.283.098,37
4. Vergiler ( - ) 29.638.000 38.646.514,92
5. Net Dönem Kârı 94.844.000 134.636.583,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 94.844.000 134.636.583,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 94.844.000 134.636.583,45
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 402.441,82
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.246.441,82 134.636.583,45
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 95.246.441,82 134.636.583,45
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860099
BIST