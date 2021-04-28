***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Dağıtım Teklifi GK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Sermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. Şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Hollanda ile olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na göre A grubu paylar için stopaj oranı %10 olarak belirlenmiştir.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Peşin 0,6111869 61,11869 10 0,5500682 55,00682B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Peşin 0,6111408 61,11408 15 0,5194696 51,94696Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.07.2021 30.07.2021 03.08.2021 02.08.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0 0B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0 0Ek Açıklamalar28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu 2020.pdfEK: 2 Dividend Distribution Table 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2020/31.01.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.657.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 19.165.758,02Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOK* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 12.477.000 30.844.939,884. Vergiler ( - ) 4.434.000 6.477.361,35. Net Dönem Kârı 4.583.000 24.367.578,586. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.583.000 24.367.578,58Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 4.583.000 24.367.578,589. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.328.620,6110. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.911.620,61 24.367.578,5811. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 1.773.486,18 1.773.486,18* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 2.809.513,82 22.594.092,420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 28.573.932,55 28.573.932,55Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 59.564,04 0,06 0,55 55B Grubu 25.739.050,98 25,89 0,5195 51,95TOPLAM 25.798.615,02 25,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Geçmiş yıl karlarından dağıtılacak kar payı tutarı 2019 yılında elde edilen net dağıtılabilir dönem karı üzerinden hesaplanarak belirlenmiş olup, işbu tabloda yer alan toplam dağıtılan brüt ve net kar payı tutarları ile brüt ve net oranlar 2019 ve 2020 yıllarında elde edilen net dağıtılabilir dönem karlarının toplamı baz alınarak tespit edilmiştir.** Sermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. Şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.*** B Grubu halka açık payların hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. Bu hisseler için brüt temettü-net temetü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün yerel oranda stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931756BIST