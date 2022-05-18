***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Sonrası Güncel Kar Dağıtım OranlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gerçekleşen sermaye artırımı nedeniyle güncellemeKarar Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 Peşin 1,2126056 121,26056 10 1,0913450 109,1345B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 Peşin 1,2126055 121,26055 10 1,0913449 109,13449Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 16.08.2022 16.08.2022 18.08.2022 17.08.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAVI00045 0 0B Grubu, MAVI, TREMAVI00037 0 0Ek Açıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.Sermaye artırımı nedeniyle 1 TL nominal değerli paya isabet eden tutarlar ve oranlar değişmiş olup, bu açıklama ile güncel oranlar bildirilmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu FY21.pdfEK: 2 Profit Distribution Table FY2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.02.2021/31.01.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 49.657.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 19.165.758,02Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 539.022.382 514.912.958,794. Vergiler ( - ) 116.003.383 131.153.823,585. Net Dönem Kârı 400.440.871 383.759.135,216. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 400.440.871 383.759.135,21Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 400.440.871 383.759.135,219. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 988.169 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 401.429.040 383.759.135,2111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 120.428.712 2.482.850* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 117.945.86216. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.794.586,2 11.794.586,217. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 268.217.572,8 251.535.837,0120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 236.370,06 0 0,06 2,1827 218,27B Grubu 108.149.470,75 0 27,01 2,1827 218,27TOPLAM 108.385.840,81 0 27,07Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıSermayenin %0,22'sini temsil eden A Grubu paylar, Hollanda'da mukim Blue International Holding B.V. şirketine ait olup Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması maddeleri çerçevesinde stopaj kesintisi yapılacaktır.B Grubu halka açık payların hisse sahiplerinin "dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi" olup olmadıkları bilgisine şirketimiz sahip değildir. Bu hisseler için brüt temettü net temettü hesaplaması bu gruptaki hisse sahiplerinin tümünün yerel oranda stopaja tabi olduğu varsayımıyla hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031048BIST