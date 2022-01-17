***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından,- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine,- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi işlemleri ile birlikte gerçekleştirileceği hususu dikkate alınarak esas sermaye sistemine ilişkin usul ve esaslara uygun olarak tamamlanmasına,- Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi ve iç kaynaklardan sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve Şirketimiz Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi koşullarının sağlanmasını takiben ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve bahse konu onayın alınmasını takiben diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 49.657.000 (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin) adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,karar verilmiştir.Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdfEK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994716BIST