***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2022 14:21
***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022
Ek Açıklamalar
17.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdf
EK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994867
BIST
14:262.067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -18,91
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:2613,5413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1038
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:2615,4331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0989
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:26788,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,44
|Açılış
|: 788,56
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:26
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|KRSTL
|5,17
|69.639.578
|% 8,16
|
|KAPLM
|37,86
|24.926.772
|% 7,74
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.813.772
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,68
|2.287.720.068
|% -2,12
|
|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
|
|GARAN
|11,99
|1.278.556.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,08
|1.223.739.232
|% 1,24
|
|HALKB
|5,52
|884.271.379
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,48
|394.993.080
|% -1,20
|
|AKBNK
|7,77
|1.072.256.813
|% 0,26
|
|KRDMD
|12,49
|1.711.310.412
|% -2,12
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5348
|13,5413
|% 0,77
|
|Euro
|15,4195
|15,4331
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3766
|18,4687
|% 0,54
|
|Frank
|14,7334
|14,8221
|% 0,66
|
|Riyal
|3,5973
|3,6153
|% 0,76
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,84
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,50
|
|Cumhuriyet
|5.235
|5.315
|16,00
|
|Tam
|5.211
|5.343
|13,49
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|6,53
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,58
|87,58
|1,10
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 29 kaybederek (% -1.03 ) 1, 853
-
14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
-
14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT
-
14:39
KONTR, TSPOR, KRSTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:39
DOBUR, BRMEN, QNBFB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında