***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.01.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 245.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 18.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 13.05.2022Ek Açıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni_17012022.pdfEK: 2 Articles of Association Amendment_17012022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030130BIST